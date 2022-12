Tírélà ti gba àárín èmi àti Ooni Ogunwusi rí àmọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ rèé - Olori Tobi Phillips

Oríṣun àwòrán, OTHERS

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Olori Tobi Phillip-Ogunwusi ṣalaye bo ṣe bẹrẹ iṣẹ arinrinoge to wa lara awọn nnkan to ti ṣe ko to di ayaba l’Aafin Ooni Ogunwusi.