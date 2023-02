'Lẹ́yìn ìgbàdún ìyàwó púpọ̀, àti tọ́jú adúrú àwọn ọmọ yìí di ti ìṣòro ńlá fún mi'

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Bi Musa ko tilẹ ranti orukọ gbogbo awọn ọmọ rẹ, o ni iwe to kọ orukọ gbogbo awọn ọmọ rẹ si to fi mọ deeti ọjọ to bi wọn.