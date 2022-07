CAF kéde Asisat Oshoala, Rasheedat Ajibade, Chiamaka Nnadozie lára àwọn agbábọ́ọ̀lu obìnrin fún àmì ẹ̀yẹ 'CAF Awards' tọdún 2022

Lara awọn ipele ami ẹyẹ ti wọn yoo kede awọn agbabọọlu obinrin to bori fun ni agbabọọlu obinrin to pegede julọ laafirika, agbabọọlu obinrin fun ẹgbẹ agbabọọlu to pegede julọ, agbabọọlu ọdọbinrin to pegede julọ l’Afirika, pẹlu ẹgbẹ agbabọọlu obinrin to pegede julọ ni Afrika.