NLC ṣe ìwọ́de lórí ọmọ ọdún 22 tí ẹ̀rọ gé lọ́wọ́ ní iléèṣẹ́ tó n bá ṣiṣẹ́

Bawo ni iṣẹlẹ naa ṣe waye?

Gẹgẹ bi ọmọkunrin naa, Adekunle Shokunbi, ṣe sọ ninu ifọrọwanilẹnuwo to ṣe pẹlu ileeṣẹ iroyin The Punch, o ni ọjọ karun-un, oṣu Kẹrin, ọdun 2022 ni iṣẹlẹ to gba ọwọ́ rẹ kan waye.