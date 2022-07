INEC kọminú lórí bí àwọn èèyàn kan ṣe dáná sun ọ́ọ́fìsì wọn nílùú Enugu

INEC kọminú lórí bí àwọn èèyàn kan ṣe dáná sun ọ́ọ́fìsì wọn nílùú Enugu

INEC banújẹ́ lẹ́yìn tí wọ́n dáná sun ọọ́físì rẹ̀ ní Enugu

Ajọ eleto idibo Naijiria, INEC, ti ni inu oun bajẹ bi awọn eeyan kan ṣe n dana sun ọọfisi oun, paapaa eyii to waype kẹyin niluu Enugu.

Oyekanmi rawọ ẹbẹ yii lẹyin ti awọn eeyan kan dana sun ọọfisi ajọ naa to wa ni ijọba ibilẹ Ariwa Igboeze, ni ipinlẹ Enugu.

Iṣẹlẹ naa to waye lalẹ ọjọ Aiku ni iroyin ni o ba ọọfisi naa jẹ, to fi mọ awọn oun elo to ṣe pataki ti wọn n lo ni ọọfisi ajọ naa.