Ijọba Lande fi ẹnu ara rẹ̀ ṣàlàyé ohun tó dé si àti bó ṣe di àwátì

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Oṣere ati adẹrinpoṣonu to di awati laipẹ yii, Gamiyu Kehinde, ti ọpọ mọ si Ijoba Lande ti ṣalaye ohun to ṣẹlẹ si to fi di awati.