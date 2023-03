Atiku wọ́ Tinubu lọ sí ilé ẹjọ́, Ó ní ìbò tó gbé e wọlé kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀

Oludije fun ipo aarẹ labẹ aṣia ẹgbẹ oṣelu PDP, Atiku Abubakar ti gba ile ẹjọ to n gbọ awuyewuye nipa esi idibo aarẹ lorilẹede Naijiria lọ lati tako esi ibo to gbe aarẹ tuntun ti ilu ṣẹṣẹ dibo yan, Bọla Ahmed Tinubu.

Igbesẹ PDP lati wọ Tinubu lọ si ile ẹjọ n waye lẹyin wakati diẹ ti Peter Obi to jẹ oludije fun ipo aarẹ labẹ ẹgbẹ oṣelu Labour Party, LP pẹlu pe ẹjọ tirẹ ni ile ẹjọ naa nilu Abuja.

Ki lawọn nnkan ti ipẹjọ Atiku n fẹ niwaju ile ẹjọ?

Awọn olupẹjọ naa n rọ ile ẹjọ to n gbọa awuyewuye eto idibo aarẹ to waye lọjọ karundinlọgbọn oṣu keji ọdun 2023 pe ko kede pe Tinubu ko bori ninu idibo naa ati pe kii ṣe oun lo ko ibo to pọjulọ lasiko idibo naa.