Ṣé lóòtọ́ ní àwọn orílẹ̀èdè àgbáyé ń ṣe ìrànwọ́ fún ẹgbẹ́ alakatakiti IPOB? Lai Muhammed sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí wọn

Ijọba apapọ orilẹede yii ti yẹpẹrẹ awọn orilẹede agbaye to n fun ẹgbẹ IPOB ti ijọba orilẹede yii ka si ẹgbẹ awọn agbesunmọmi ni idanimọ.

Lai muhammed lọ si Washinton lati sọrọ lori eto idibo to ṣẹṣẹ pari ni Naijiria.

O rọ awọn ile isẹ akọroyin ile okere lati se iwadii gbogbo ohun ti wọn ri lori ẹrọ ayelujara ki wọn to royin papajulọ lori abajade esi idibo ọdun 2023,ki wọn si ri daaju wi pe o jẹ otoọro ki wọn to gbe jade.

Peter Obi gbọdọ́ ṣọ́ra fún sísọ ọ̀rọ̀ tó lè dá ogun sílẹ̀ ní Naijiria - Lai Mohammed

Ijọba apapọ ti kilọ fun oludije sipo Aarẹ ninu ẹgbẹ oṣelu Labour, Peter Obi, pe ko dẹkun ati maa sọrọ to le da rogbodiyan silẹ ni Naijiria.

Minisita fun iroyin at aṣa, Lai Mohammed lo kilọ bẹẹ lasiko to n ba awọn akọroyin sọrọ niluu Washington DC, l’Amẹrika.

Lara awọn ileeṣẹ iroyin ti Lai ba sọrọ ni Washington Post, Voice of America, Associated Press ati Foreign Policy Magazine.

"Obi n hu iwa iditẹgbajọba"

O sọ fun awọn ileeṣẹ iroyin naa pe ko tọna fun Obi lati maa sọrọ to le da ilu ru lẹyin to ti gba ile ẹjọ lori esi idibo Aarẹ to waye loṣu Keji.