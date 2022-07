Wo ohun ti gómìnà Akeredolu sọ nípa ìkọlù tuntun tó wáyé nílùú Owo

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Gomina ipinlẹ Ondo, Rotimi Akeredolu ti ni ki awọn eeyan ilu owo lọ fi ọkan wọn balẹ lẹyin ikọlu to waye niluu naa lọjọru.

O ni awọn agbebọn to kọlu ileeṣẹ Craneburg Construction Company, niluu Owo ko wa lati wa pa ẹnikẹni, bi ko ṣe lati ba awọn irinsẹ ileesẹ naa kan jẹ.

Akeredolu lo sọ ọrọ yii lasiko to ṣabẹwo si ileesẹ naa, toun tawọn olori awọn ileeṣẹ eto abo ipinlẹ ọhun.

“Dajudaju, ohun to ṣẹlẹ nibi kii ṣe gibiyanju lati ji eeyann gbe lọ, nitori wọn ko ji ẹnikẹni gbe, bẹẹ ọpọ eeyan lo si n gbe nibi.”

“Lootọ ni iro ibọn n dun lakọ-lakọ lẹgbẹ ogiri ṣugbọn wọn ko wọ inu ile lati pa ẹnikẹni, awọn to n ṣọ ẹnu ọna ileeṣẹ naa lawọn meji pere ti ibọn ba.”

Ni ṣe ni wọn wa ba dukia ileeṣẹ yii jẹ, wọn ko wa pa ẹnikẹni

“Awọn ọkọ to wa nibi to aadọta amọ a ṣi n ṣagbeyẹwo wọn na, a ko tii le sọ ni pato eredi ti wọn fi ṣakọlu ṣubọn ki ṣe ohun to yẹ ko da ipaya sọkan awọn eeyan wa.”