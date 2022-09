Ṣé lóòtọ́ ni wọ́n fipá bá ọmọ ọdún mẹ́wàá tí wọ́n rí òkú rẹ̀ ní Eko lòpọ̀?

Alukoro ọlọpaa nipinlẹ naa, Benjamin Hundeyin sọ fun BBC pe lootọ ni awọn ri oku naa ṣugbọn iwadii n tẹsiwaju lati fidi ohun to ṣokunfa iku ọmọde naa mulẹ.

Ṣaaju ni oṣerebinrin tiata Yoruba, to tun jẹ adẹrinposonu, Damilola Adekoya ti ọpọ eeyan mọ si Princess ti kọkọ gbe ọrọ yi soju opo ayelujara to si ni wọn fipa ba ọmọde naa lo pọ ni.

O darukọ ọmọde naa to si ni iya to bi ọmọ naa ti lọ si agọ ọlọpaa to wa ni Ayobo ṣugbọn wọn ko jẹ ki o foju ri oku ọmọ rẹ.