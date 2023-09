Àwọn òbí banújẹ́ báwọn ọmọ tó ti kú ṣe ń sọ̀rọ̀ bíi alàyè lórí TikTok láti sọ ohun tó pa wọ́n

Àwọn òbí banújẹ́ báwọn ọmọ tó ti kú ṣe ń sọ̀rọ̀ bíi alàyè lórí TikTok láti sọ ohun tó pa wọ́n

By Ed Main

Amọ ṣa, iwadii BBC fi han pe o ṣeeṣe ki awọn kan lara awọn oṣiṣẹ ileeṣẹ naa ma mọ kulẹkulẹ ofin to so ileeṣẹ naa ro.

"Nnkan ibanujẹ ni ki obi maa wo fidio ọmọ rẹ to ti ku, ko maa sọrọ nipa bi wọn ṣe pa a"

Awọn ẹbi kan to n ṣọfọ ọmọ wọn to di oloogbe ti sọrọ soke nipa fidio AI lori ọmọ wọn to wa lori ayelujara.