Olubadan gba ilẹ̀kẹ̀ lọ́run Mogaji, ó ní kó lọ rọọ́kun nílé torí àáwọ̀ ilẹ̀ pẹ̀lú aráàlú

ìṣẹ́jú kan sẹ́yìn

Orúkọ ilu yii bọ seti igbọ awọn eniyan ni Ọjọbọ ọ̀sẹ̀ nígbà ti Mogaji naa dede fi ọwọ ọlá gba awọn araalu loju to si n sọ pe oun ti gba àṣẹ ati idajọ ile ẹjọ́ lati fihan pe kii ṣe lọ́nà to ba òfin mú ní wọn fi ta ilẹ̀ ti wọn kọ ile wọn le lori fun wọn.

Igbesẹ yii lo dá àwọn to n gbe ile síta ninu ile wọn to si mu ki awọn kan sun ita gbangba mọju. Tori eyi ni wọn fi ṣe iyanṣẹlodi lọ si aafin Olubadan ni Ọjọbọ.

Oniruuru erongba lo bẹ̀rẹ̀ si ni tu jáde koda titi de ori ayélujára. Eyi lo fa ipade pajawiri to waye eyi ti Olubadan naa si wa nibẹ pẹlu lára awọn igbimọ olugbaninimọran Ọba, awọn aṣojú Mogaji Ibadan eyi ti Oloye Asimiyu Adepoju Ariori dari àti Mogaji Akinsola gaan ti ọrọ kan to fi mọ àwọn aṣojú awọn aráàlú.

Aṣẹ wo ni Olubadan pa fún Mogaji?

Nigba to n ba awọn oniroyin sọ̀rọ̀ lẹyin ipade naa, Oluranlowo Olubadan lórí ọrọ iroyin, Oladele Ogunsola jẹ ko di mimọ pe ilu mẹta lo faragba ninu iṣẹlẹ naa ti awọn Mogaji ilu naa si ṣàlàyé bi Mogaji Akinsola ṣe gbe iṣẹ le wọn lọwọ lati darapo mọ ọ lati gba àwọn ilẹ̀ ọhun lọwọ awọn to ni wọn ati bi wọn ṣe ja a kulẹ.

Ninu ọrọ rẹ, Mogaji Akinsola ṣàlàyé fun Olubadan àtàwọn igbimọ pe oun gbiyanju titi lati yanju ọrọ naa ko to di pe oun gbe ìgbésẹ. Ó tun ni wọn gbe ẹjọ́ naa wa si aafin ti aafin sì bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ amọ ko duro di ipari ìgbésẹ aafin ko to lọ pe awọn agbofinro lati ṣe ohun to fẹ́ ti ilé ẹjọ́ si fun idile rẹ ni àṣẹ lati ni ilẹ̀ ti wọn n ja si naa.

Ashipa Olubadan to ka ohun to wa ninu ofin tọ́ka si wipe Mogaji Akinsola ko tẹle òfin "t'ori ẹjọ́ yii ti baba wa niwaju ààfin amọ ti o ko fi ìgbésẹ rẹ to aafin leti ki o to pe Ọlọpaa. Ìgbésẹ rẹ yii doju tí, o si ni ìtẹ́ Olubadan ati gbogbo ilẹ̀ Ibadan lara.