Sẹ́nétọ̀ yan olùrànlọ́wọ́ ọgọ́rùn-ún lórí ìdàgbàsókè ìlú

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Sẹnetọ to n ṣoju awọn eeyan ẹkun guusu ipinlẹ Ondo nile igbimọ aṣofin agba nilu Abuja, Ọmọwe Jimoh Ibrahim, lo ti kede awọn to le ni ọgọrun gẹgẹ bii oluranlọwọ lori idagbasoke agbeegbe to n ṣoju fun.