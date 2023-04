‘Ìbọn ni wọ́n fi tú orí bàbá mi lásìkò t'áwọn agbébọn kọlú ìjọ St. Francis ìlú Owo - Àwọn olùjọ́sìn sọ ìrírí wọn lẹ́yìn oṣù mẹ́wàá ìṣẹ̀lẹ̀ náà

‘Baba ati iya mi ko lanfani ati oreofẹ ti mo ni lati wa laye lẹyin iṣẹlẹ naa’

“Baba ati iya mi ko loore ọfẹ ati moribọ lọwọ iku bi emi. Ibọn ba mama mi ni ẹgbẹ, wọn fi ibọn fọ ori baba mi lasiko to n gbiyanju lati fọ ori fẹnsi ile ijọsin naa sa asala fun ẹmi rẹ.”

Chinedu ṣalaye siwaju sii pe lẹyin iṣẹlẹ naa, oun kọkọ ri iya oun nibi ti ẹjẹ ti n ṣan jade lara rẹ loju ọgbẹ ọta ibọn to wa lara rẹ oun si sare gbe e lọ si ile iwosan ki oun to pada wa si ile ijọsin naa lati wa baba oun.

“Mama mi ko ye e. Ile iwosan akọkọ ko gba a lọwọ wa ki a to gbe e lọ si ile iwosan miran ni ilu Akurẹ, ṣugbọn oju ọna lo ti dakẹ.”

‘Ẹsẹ mi mejeeji ni wọn ge nitori ikọlu naa’

Nitori ọgbẹ to fara gba lasiko ikọlu naa, nṣe lawọn dokita ni lati ge ẹsẹ rẹ mejeeji kuro lati le e doola ẹmi rẹ to si di ẹni to n lo kẹkẹ wheelchair bayii.