Irọ̀ ni pé Dókítà ṣe iṣẹ́ fún wákàtí 72- LUTH

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Awọn alasẹ ile iwosan ijọba ipinlẹ Eko, LUTH, Idi-Araba ti kede pe irọ ni iroyin kan to ni ọkan lara awọn dokita ile wosan naa, Dr Michael Umoh jade laye lẹyin to sisẹ lia duro fun wakati mejilelaadọrin.

LUTH ni bi awọn mọlẹbi ṣe n daro eeyan wọn to jade laye naa ni o ṣe koko fun ile iwosan lati tan imọlẹ si isẹlẹ to waye paapa iroyin nipa iku rẹ.

Dokita Umoh jade laye lọjọ kẹtadinlogun oṣu kẹsan an ọdun 2023 nigba to wa ni ile ijọsin pẹlu awọn obi rẹ

“Iku Dokita Umoh dun wa pupọ sugbọn irọ ni iroyin to ni o sisẹ fun ọjọ mẹta.

“Akọsilẹ wa fihan pe o wa ni ibi isẹ lọjọ kẹtala ati ọjọ kẹrinla oṣu kẹsan an. Ko si ni ibi isẹ lọjọ kẹdogun, kẹrindinlogun ati kẹtadinlogun to jade laye.

Bakan naa awọn alasẹ ile iwosan ti ṣe abẹwo si mọlẹbi Dokita Umoh ni ohunjọ oṣu kẹsan an lati bawọn kẹdun lori eeyan to jade laye ati lati mọ nipa oun pato to sokunfa iku naa.