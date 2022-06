Kò ṣeéṣe, Peter Obi kò lè di aaàrẹ Naìjíríà– Father Mbaka

wákàtí kan sẹ́yìn

2023 Presidential Election; Father Mbaka ní Peter Obi jẹ́ ahun ènìyàn tí ipò aàrẹ kò tọ́ sí

Father Mbaka to jẹ adari ile ijọsin Adoration Ministry Enugu lo sọ ọrọ naa lasiko eto adura to waye ni ile ijọsin naa.

Peter Obi to ni gomina ipinlẹ Anambra tẹlẹri lo n dije du ipo aarẹ labẹ ẹgbẹ oṣelu ‘Labour Party’ ni Naijiria.

Ohun ti Father Mbaka sọ nipa Peter Obi ree…

Ninu fidio to n ja ranyin lori ayelujara ni Father Mbaka ti ni Peter Obi ko ni ẹmi imoore tabi isoore fun ẹnikẹni.

Mbaka ni alahun to n kawọko ni Obi, ti ko si gbọdọ jẹ aarẹ Naijiria.

‘’O dara lati ni aarẹ to jẹ agbalagba to lawọ, ju ki a ni aarẹ to jẹ ọmọde amọ ti ko lawọ rara.’’