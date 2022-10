'A ti wo f́ídíò tó sͅàfihàn bí Chidinma sͅe pa Usifo Ataga olólùfeͅ rèͅ ní Eko'

Igbeͅjoͅ eͅsun ipaniyan ti woͅn fi kan arabinrin Chidinma Ojukwu teͅsiwaju ni ileeͅjoͅ ni Oͅjoͅ Koͅkanla, Osͅu Keͅwaa, oͅdun 2022 ni ileeͅjoͅ giga to wa ni agbegbe TBS ni ilu Eko.

Ileeͅjoͅ gboͅ eͅri oͅloͅpaa Olusegun Bamidele to sͅe iwadii isͅeͅleͅ naa, to si ka ohun arabinrin ti woͅn fi eͅsun kan.

Awoͅn eͅleͅri fi aworan ati fidio ti ikoͅ ileesͅeͅ oͅloͅpaa to loͅ si ibi ti isͅeͅleͅ naa ti sͅeͅleͅ han.

‘Chidinma ti Usifo subu, o si gun un loͅbeͅ’

Geͅgeͅ bi oͅroͅ ti oͅloͅpaa Bamidele Chidinma soͅ, O ni Chidinma koͅkoͅ koͅ jaleͅ pe oun ko moͅ Usifo Utaga ri, ko to di pe woͅn fi fidio han.

Leͅyin naa lo sͅeͅsͅeͅ jeͅwoͅ to si soͅ orisirisi bi isͅeͅleͅ naa sͅe waye.

‘’Leͅyin naa ni oun ro pe ti o ba tun dide, o le sͅe oun lese, ni ohun sͅe fi okun so oͅwoͅ reͅ mejeeji.’’

Leͅyin naa ni Chidinma yi asͅoͅ reͅ pada, to gbe awoͅn nkan reͅ, to si gbe MacBook Utaga ati foonu reͅ, to si saloͅ.