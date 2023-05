Àṣìta ìbọn ba gbajúgbajá òṣèré tíátà

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

Ọpọ kayefi ni iṣẹlẹ naa ti n ṣe awọn olugbe orilẹede naa pẹlu bi iroyin ṣe n fojojumọ yannana awọn eeyan wọn, mọlẹbi ati ẹni mimọ wọn to n bọ ha sinu wahala to n waye lorilẹede naa.

Oṣere tiata naa, Asia Abdelmajid, to pe ẹni ọgọrin ọdun lọsdun to kọja jẹ gbajumọ elere itage lorilẹede naa; lẹyin ti afẹfẹ sanmọri fẹ si iha ọdọ rẹ, to si di ilumọọka lẹyin ere kan to jade lọdun 1965 ti wọn pe akọle rẹ ni ‘Pamseeka’.