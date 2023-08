Ẹbí ‘Tani Ọlọhun’ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn Shehu àti àgbàgbà ẹ̀sìn ní Ilorin láti dáríjin èèkàn Oníṣẹ̀ṣe náà

24 Ògún 2023

Ọkan ninu awọn mọlẹbi Tani Olohun, Rofiat Adegbola ti rawọ ẹbẹ si awọn Alfa ilu Ilorin ki wọn forijin aburo oun lori ẹsun ti wọn fi kan an.

Ẹsun ibanilorukọjẹ ati iparọmọni ni awọn Alfa naa, ti wọn jẹ ọmọ ẹgbẹ “Ogo Ilorin” fi kan Tani Olohun, ki wọn to fi ọwọ ofin gbe.

“Mo bẹ yin ni orukọ Ọlọrun, mo fi ilẹ Ilorin bẹ yin... ki ẹ ba mi darijin Abdulazeez T.O. ti gbogbo eeyan mọ si Tanbi Olohun ti wọn fi ẹsun kan an pe o n ba wọn Alfa lorukọ jẹ.”

Obinrin ọhun tun bẹ gbogbo awọn abiyamọ aye ki wọn forijin aburo oun lori ẹṣẹ to ṣe awọn Alfa ilu ọhun.

Yatọ si mọlẹbi Tabi Olohun to n ba bẹbẹ yii, awọn alẹnulọrọ mii lawujọ naa tun ti da si ọrọ naa.

Ẹwẹ, Musulumi ni Tani Ohun tẹlẹ ko to pada di oniṣẹṣe to si maa n sọko ọrọ si awọn ẹlẹsin Musulumi to ti n sọrọ kobakungbe si ẹsin Iṣẹṣe ṣaaju.