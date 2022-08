Tẹ bá sún mi kan ògiri, màá yà kú ni dípò kí... - Olori Silekunola

Oríṣun àwòrán, Ooni of Ife Instagram

wákàtí kan sẹ́yìn

Olori Ogunwusi ninu ọrọ rẹ ni ti wọn ba hu awọn ohun to ti kọja lọ sita, ti wọn si sun oun kan ogiri, oun yoo ya padanu ẹmi oun ni dipo ki ..., ti ko si pari ọrọ rẹ.

Olori Naomi Silekunola lo kọ awọn ọrọ yii soju opo ayelujara Instagram rẹ, to si bu ẹnu atẹ lu bi isejọba Naijiria ṣe kuna lati daabo bo awọn obinrin.

Ki obinrin kuro nile ọkọ nitori iwa ipa ati ọyaju ko yẹ ko gba ẹtọ ati ọ̀wọ̀ to ni bii obinrin ati ọmọniyan.”

Olori Naomi wa mẹnuba isẹlẹ kan to waye si igbakeji Kọmisana ọlọpaa ni ẹkun kẹtadinlogun (Zone 17) ileesẹ ọlọpaa nilu Akure.

Isẹlẹ naa to fi se apẹẹrẹ iwa ipa ninu igbeyawo lo sọ pe o jẹ fidi ẹri mul pe ilana isejọba ti kuna nidi didaabo bo ẹtọ awọn obinrin.

Ajinde mi pada loju oorun yoo buru pupọ - Olori Silekunola

Ọpọ eeyan to ka ohun ti Olori Silekunola kọ yii, ti pupọ ninu wọn si jẹ obinrin lo n gbarata lori iriri rẹ ninu igbeyawo.

Bakan naa ni wọn n kan saara si pe akọni ni, to si ni igboya lati sọrọ sita lori iriri rẹ́.

Amọ ọkan lara awọn eeyan to sọrọ naa jẹ aburo Olori Silekunola, to si fesi lori oun ti ẹgbọn rẹ kọ.

Simi ni “ Ko si obinrin kankan to yẹ ki wọn hu ida kan ninu ọgọrun ohun to la kọja si, tabi to n la kọja lọwọ.