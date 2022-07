Obìnrin tó ń pín fídíò ìbálòpọ̀ lórí ayélujára ní Saudi Arabia wọ gàù

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Obinrin kan tii se ọmọ orilẹede Egypt, to n lo oju opo Tik-Tok lọwọ ijọba Saudi Arabia ti tẹ lori ẹsun pe o n pin awọn fidio ti ko wu oju ri.

Tala Safwan lo ni eeyan miliọnu marun to n ba dọrẹ pọ loju opo naa, to si ni ọrẹ ẹgbẹrin loju opo YouTube rẹ.

Ohun to se mu ki oju gbogbo eeyan wa lara rẹ ni bo se gbe fidio kan soju opo naa nibi to ti lo ọrọ nipa akọ to n ba akọ se.