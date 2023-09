Ọmọ ọdún méjì ni mí nígbà tí ìyà mí gbé mi sílẹ̀ - Bimbo Ademoye

Gbajugbaja oṣere tiata ti sọrọ sita lori ibaṣepọ rẹ pẹlu iya to bi lọmọ, ẹni to ni o gbe oun silẹ nigba to wa ni ọmọ ọdun meji.