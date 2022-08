Kéré o! Ilé ẹjọ dájọ́ ikú nípa yíyẹgi fún ni fún Uduak Frank tó pa Iniuobong Umoren tó tún sin òkú rẹ̀ sí ọgbà bàbá rẹ̀

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Adajọ agba Bassey Nkanang ti ile ẹjọ giga ipinlẹ Akwa Ibom ti da ẹjọ iku nipa yiyẹ igi fun arakunrin to ṣekupa arabinrin Iniuobong Umoren.

Bi ẹ ko ba gbagbe, Umoren jẹ akẹkọgboye imọ ẹkọ Philosophy ni Fasiti ilu Uyo ti wọn pa lasiko to lọ wa iṣẹ ninu oṣu keje ọdun 2021 lẹyin to kawe gboye to si n duro de lilọ ṣe agunbanirọ.