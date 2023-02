Akala, Adeyemi, Akinremi jawe olúborí sílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ní ìpínlẹ̀ Oyo

Olamijuwonlo Akala ẹni to ti jẹ alaga tẹlẹ ri nijọba ibilẹ guusu Ogbomoso nigba kan ri dije pẹlu oludije ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party (PDP) Olufemi Onireti.

Ọjọgbọn Salami, lasiko to n kede Olamojuwonlo Akala gẹgẹ bi ẹni to bori ibo naa ni gbọngan ilu Ogbomoso, o ni “Mo kede Olamojuwonlo Akala gẹgẹ bi olubori ninu eto idibo Gusuu/AriwaOgbomoso ati ijoba ibilẹ Orire pẹlu ibo ẹgbẹrun mẹtalelọgbọn ti Olufemi Onireti ti ẹgbẹ oṣelu PDP ni ibo ẹẹdẹgbẹẹrinla le diẹ.

Olamiju Akala lẹyin ikede jẹjẹẹ pe oun ko ni ja awọn to dibo yan oun kulẹ ninu ojuṣe oun.

Ọmọ Aláàfin, Akeem Adeniyi Adeyemi wọlé fún ìgbà kẹta.

Akeem Adeniyi Adeyemi, ọkan lara awọn ọmọ Alaafin Ọba Lamidi Adeyemi ti ilu Oyo to gbesẹ laipẹ jawe olubori ni ijọba ibilẹ Atiba, Afijio, ila oorun ati iwọ oorun Oyo.

Adeyemi to n ṣoju ẹkun idibo naa lọwọlọwọ ni ile igbimọ aṣojuṣofin labẹ asia ẹgbẹ oṣelu APC ni o tun ri iyansipo pada labẹ ẹgbẹ kan naa.

Abajade esi ibo rẹ ni wọn kede ni gbọngan ikojọpọ fun ẹkun idibo ijọba apapọ to wa ni agbegbe ọfiisi ajọ eleto idibo ti orilẹede (INEC) ni ijọba ibilẹ Ọyọ East ni agbegbe Akunlemu niluu Ọyọ.

Lapapọ, Adeyemi ni ibo to le ni ẹgbẹrun mẹrinlelọgbọn (34,822 ) lati bori gbogbo awọn oludije miiran ti wọn jọ kopa ninu eto idibo naa.

Awọn oludije miiran ti wọn jọ dupo ni Mudashiru Kamil Akinlabi ti ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party (PDP) ti oun ni ibo to le ni ẹgbẹrun kan lelọgbọn (31,671) ti Oyedemi Oyeleru ti Accord gba ibo to le ni ẹgbẹrun mẹtala lapapọ (13,544).

Ni Ibadan, Akinremi borí

Ọmọọba Musliudeen Olaide Akinremi ti ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, APC, lo jawe olubori nibi abajade idibo fun ẹkun ijọba apapọ ti Gusuu Ibadan fun igba keji.

Nigba to n kede abajade esi idibo ni bi aago mẹfa irọlẹ ni ọjọ Aiku, Dokita Adeleke Ayodeji Adewole sọ pe Akinremi gba apapọ ibo ẹgbẹrun mọkanlelogun le diẹ (21,135) lapapọ lati bori ti awọn to n ba dije.

Ẹgbẹ oṣelu PDP rọwọ mu ni Oke Ogun

Oyedeji ni apapọ ibo to le ni ẹgbẹrun lọna ọgbọn (30,372) nigba ti oludije ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, APC, Soliu Abu Gbadamosi ni apapọ ibo to le ni ẹgbẹrun lọna mejidinlọgbọn (28,821.)