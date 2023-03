Ta ló dáná sun ọjà "Akere Spare parts market" l'Eko, tó tún yìnbọn pa bàbá ọdẹ ọjà náà?

Ni owurọ Ọjọru lawọn ontaja lọja ẹya ara ọkọ, Akere Spare parts market to wa lagbegbe Olodi-Apapa ni Ajegunlẹ nilu Eko ji ba ajalu ijamba ina to suyọ ninu ọjọ naa eleyi to ba awọn ọja ti owo rẹ le ni ẹgbẹlẹgbẹ naira.