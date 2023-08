Wo nǹkan tó yẹ kí o mọ̀ nípa oògùn Alabukun àti ọkùnrin tó kọ́kọ́ po oògùn náà

Ọpọ eeyann lo mọ oogun ti wọn n pe Alabukun, amọ iwọmba kereje eeyan lo mọ itan to wa nidi oogun ọhun.

Alabukun jẹ ọkan lara awọn oogun to pẹ julọ ni Naijiria, bẹẹ si ni oogun ọhun si niyi laye ode oni lẹyin ọdun gbọọrọ ti wọn ti n po.

Ta lo wa nidi oogun Alabukun?

Ọpọ eeyan ni ko mọ Oloye Jacob Odulate, ti apẹle rẹ n jẹ “Blessed Jacob” to jẹ gbajumọ apoogun nigba aye rẹ.

Ọkunrin ọhun lo kọkọ ṣawari eroja oogun alabukun, to si kọkọ po oogun naa.

Nigba to wa lọmọ ọdun mẹrinla lo pinnu pe oun yoo jẹ nnkan laye, eredi ree to fi fẹsẹ rin lati Eko si Abeokuta nibi to ti bẹrẹ owo oogun pipo ati oogun tita.