Ilé ẹjọ́ Ilorin dájọ́ ikú nípa yíyẹgi fún ọkùnrin márùn-ún tó fipa bá ọmọ Fásitì Ilorin lòpọ̀

Oríṣun àwòrán, OTHERS

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Ile ẹjọ giga kan ni ilu Ilorin ipinlẹ Kwara ti ni ki wọn yẹgi fun eeyan mẹta fun ifipabanilopọ ati ṣiṣekupa Olajide Blessing Omowumi to jẹ ọmọ ile ẹkọ onipele kẹta ni ile iwe giga Fasiti ti Ilorin.

Adajọ Yusuf Adebayo tun kede pe awọn mẹta kan ko mọwọ mẹsẹ laarin awọn mẹjọ ti wọn ko to n farahan ni ile ẹjọ lati ọjọ yii lori ẹsun fifpabalopọ ati pipa obinrin naa.

Adajọ naa Ibrahim Yusuf da awọn mẹta lẹbi: Abdulazeez Ismail, Ajala Oluwatimileyin and Oyeyemi Omogbolahan fun sun igbimọ pọ paniyan atu idigunjale to si ni ki wọn so wọn lokun lọrun titi ẹmi yoo fi bọ lọrun wọn.