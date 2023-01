Olootu ìjọba UK yóò san owó ìtanràn fún bí ó ṣe kùnà láti lo bẹ́lítì ọkọ̀- Ọlọ́pàá

Ileeṣẹ ọlọpaa ti ni Olootu ijọba Rishi Sunak ti ṣe sofin bi o ṣe kuna lati lo bẹliti ninu ọkọ to wa nigba to gbe fọran kan sori ayelujara.

No 10, ni Sunak ti gba asise rẹ to si ti tọrọ aforijin sugbọn yoo san owo itanran.

Awọn arinrin ajo to ba kuna lati lo bẹliti nigba to wa ni ayika wọn yoo san owo itanran to to ọgọrun un pọun.