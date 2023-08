Iná tó bẹ̀rẹ̀ sí ń jó láti ọjọ́ Iṣegun mú ẹ̀mí èèyàn mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n lọ ní Hawaii

O kere tan, eeyan mẹrindinlọgbọn lo ti jade laye bayii latari ina nlan kan to n jo ni Hawai.

Ina ọhun to bẹrẹ si n jo lati ọjọ Iṣẹgun ni wọn ko tii ri pa titi ti di asiko ti a n kọ iroyin yii, eyii to mu ki ọpọ awọn to wa lagbegbe ina naa sa asala fun ẹmi wọn nipa bibẹ sinu odo.