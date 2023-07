A ti pinu láti gbé orúkọ gbogbo àwọn àgbà láàrín wa jáde, a ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ... - Mr Lati sọ̀rọ̀ níbi 100 years Agbako

Ka wi bẹẹ ka si ba a bẹẹ, iyẹn ni iyi ọmọluabi! Eyi gaan ni apapọ ẹgbẹ awọn oṣere fiimu Yoruba, TAMPAN sọ ti wọn si ṣe bẹẹ nipa agba oṣere ti iroyin gbe e lẹnu ọjọ mẹta yii pe o ti pe ẹni ọgọrun ọdun laye, Charles Olumo ti ọpọ eeyan mọ si “Agbako”.

Lonii Ogunjọ Oṣu Keje gan ni ọjọ ti wọn da ọhun pe. Pẹlu tilu tifọn ni awọn oṣere fiimu Yoruba fi gbaruku ti baba ẹni ọgọrun ọdun naa ti wọn jọ jo wọ inu gbọngan ti wọn ti ṣe ayẹyẹ naa fun Agbako.

Torii bi ọjọ ori rẹ ṣe to, agba oṣere naa ti yoo jẹ ọkan lara awọn to dagba ju to ṣi wa looke eepẹ ko lee fi gbogbo agbara rin daadaa amọ lẹẹkọọkan, ṣe ni ti igba ewe n bọ si baba lara ti yoo si tun ki ijo mọlẹ.

Lara awọn gbajumọ oṣere to wa nibẹ ni pupọ lara wọn jẹ ọmọ ẹgbẹ TAMPAN, ẹka ti ipinlẹ Ogun bẹẹ si ni awọn miran wa lati ipinlẹ mii.

Yatọ fun aarẹ ẹgbẹ naa, Bolaji Amusan ti ọpọ mọ si Mr Latin, agba oṣere akọtan, Tunde Kelani, gbajugbaja oṣere to maa n ko ipa Ọga Ọlọpaa ninu fiimu, Owolabi Ajasa, Odunlade Adekola, Adebayo Oladunni(Immalian Boy), Tunbosun Adeniyi, Baba Ojogẹ ati ọpọlọpọ oṣere mii ti a ko le darukọ wọn tan.

Nigba ti Aarẹ wọn, Mr Latin n sọrọ, o dupẹ lọwọ awọn to maa n na ọwọ iranwọ si awọn oṣere to si ni awọn mọ riri wọn. Ninu ọrọ naa lo ti sọ pe niwaju Ọlọrun ati gbogbo eeyan to wa nibẹ, awọn ko fi awọn to jẹ agba laarin awọn silẹ.

“A o ni ọkan lati fi awọn to jẹ agba laarin wa silẹ lai tọju wọn”

Aarẹ ẹgbẹ awọn oṣere fiimu Yoruba (TAMPAN), Ọga Latin ki ẹnu bọ ọrọ niwaju ọkan lara awọn ẹlẹyinju aanu to jade lati maa ran awọn agba oṣere lọwọ lati sọrọ tako erongba awọn eeyan pe awọn oṣere maa n kọ awọn agba laarin wọn silẹ to ba ti di ọjọ ogbo.

“Niwaju Ọlọrun ati gbogbo eniyan to wa nibi, a ko fi awọn to jẹ agba laarin wa silẹ o, awọn to jẹ ọmọde laarin wa, a ko fi wọn silẹ, a pọ, ṣugbọn a o le ṣe e tan lẹẹkan naa”.

Latin ni awọn nilo awọn eeyan to si jẹ awọn eeyan daadaa lati pawọpọ pẹlu awọn, awọn yoo si tẹsiwaju lati maa dupẹ lọwọ wọn.

“Ọfiisi wa lapapọ ti gbe eto jade lati pese orukọ gbogbo awọn agba aarin wa lagbo oṣere Tiata ti a o si tẹsiwaju lati maa bẹ wọn wo, lati maa ṣe iwọnba ti a ba le ṣe a o si bẹrẹ pẹlu ilera wọn.”