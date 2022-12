Àhámọ́ ọlọ́pàá ni Adeyẹmi, ọmọ gbajúmọ̀ Ọba yóó ti ṣọdún Kérésìmesì

Lasiko ti a pari akojọpọ iroyin yii, ohun to daju ni pe ahamọ ọlọpaa ni gendekunrin, ẹni ọdun mẹrindinlọgbọn kan, Adeyẹmi Babatunde yoo ti ṣe ayẹyẹ ọdun Keresimesi to wọle de yii.

Iroyin to tẹ wa lọwọ sọ pe Adeyẹmi, ọmọ ọkan lara awọn ọba to gbajumọ daadaa niluu Abẹokuta lo fi mọto rẹ pa baba agbalagba, ẹni ọdun mẹrindinlaadọta ti wọn n pe ni Ọbafunṣọ Ismail.

Gẹgẹ bi alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun, Abimbọla Oyeyẹmi to gbe iroyin naa si wa leti ṣe ṣalaye.

Oyeyẹmi ni bi Adeyẹmi ṣe fi mọto baba rẹ to jẹ jiipu Lexus to ni nọmba idanimọ ‘Olu of Oya’ kọlu mọto Ismail lati ẹyin, niyẹn ti sare bọ silẹ lati yẹ ẹ wo.