Bí Tinubu bá tún fi kún owó epo, ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ yóò bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì - NLC

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Lasiko to n sọrọ ni bi apero ipade Africa Alliance Trade Unions Executives niluu Abuja, Aarẹ ẹgbẹ oṣisẹ, Joe Ajaero ni awọn osisẹ lorilẹede Najiria ko ni fi aye gba irufẹ igbesẹ yii lẹyin to ti waye nigba meji ọtọtọ ti wọn kede ilewo lori owo epo bẹntiro.

Saaju ki ijọba Aarẹ Bọla Tinubu to wọle sori oye, naira marunlelọgọsan (N185) ni owo epo bẹntiro lorilẹede NAijiria ki o to fo fẹrẹ titi to fi de nnkan bii ẹgbẹta naira to wa bayii.