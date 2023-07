Ìgbìmọ̀ olùwádìí sọ pé lóòtọ́ ni Mmesoma yí èsì ìdánwò JAMB rẹ̀ padà

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Lati bi ọsẹ meji ni ariwo ti n waye lori esi idanwo Mmesoma, to fi iroyin sita pe oun gba 362 ninu idanwo UTME ti ọdun 2023, eyi to ni o jẹ maaki to pọ julọ.