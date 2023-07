Àwọn nnkan tí o ní láti mọ̀ nípa ìpàdé tí Russia n ṣe pẹ̀lú àwọn olórí ní Africa

Awọn olori orilẹ-ede mẹtadinlogun lati Africa lo n kopa nibi ipade naa fun ti ọdun yii, eyi to kere pupọ si awọn mẹtalelogoji to kopa ni ọdun 2019.

Yatọ si ogun to n waye ni Ukraine, ọwọn gogo ounjẹ ni yoo leke ninu ijiroro wọn nibi ipade naa, paapaa bi Russia ṣe pinnu ni ọsẹ to kọja lati jawọ ninu adehun agbaye kan to nii ṣe pẹlu ipese ounjẹ oniworo, eyi to nipa lori Africa.