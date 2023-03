Ilé ẹjọ́ UK ní Ike Ekweremadu àti ìyàwó rẹ̀ jẹ̀bi ẹ̀sùn kátàkárà ẹ̀yà ara ẹni ọdún 21

Iroyin to n rẹ wa lọwọ ni yajoyajo ni pe ile ẹjọ ti da ẹjọ to nii ṣe pẹlu gbajugbaja oloṣelu ọmọ Naijiria kan, Sẹnetọ Ike Ekweremadu, iyawo rẹ ati dokita to jẹ agbodegba fun wọn lori sun ṣiṣe katakara ẹya ara eniyan.

Sẹnetọ Ike Ekweremadu to jẹ ẹni ọdun ọgọta, iyawo rẹ Beatrice to jẹ ẹni ọdun mẹrindinlọgọta ati Dokita Obinna Obeta toun naa jẹ aadọta ọdun ni ile ẹjọ ilẹ United Kingdom ti da lẹbi pe lootọ wọn jẹbi gbigbimọ pọ lati yọ ẹya ara arakunrin kan ti wọn mu lọ London lati ipinlẹ Eko ni Naijiria.

Ki ni adehun ti ẹbi Ekweremadu ba ọmọ igboro Eko naa ṣe?

Ṣe Sonia, ọmọ Ekweremadu naa jẹbi? – Adajọ sọrọ

“Kii ṣe ẹṣẹ si ofin lati fun eeyan ni kindinrin amọ ...”

Bo tilẹ jẹ wipe ati fun eeyan ni kindinrin kii ṣe ohun to lodi si ofin amọ nnkan ti yoo sọ ọ di iwa ọdaran ni to ba ti ni ọrọ owo fifuni ninu tabi anfani nnkan mii.

Bi itọpinpin ṣe bẹrẹ ni pe ọmọ kunrin naa sa kuro ni ilu London to si n sun kaakiri fun ọpọlọpọ ọjọ ko to di pe o rin wọ inu agọ ọlọpaa kan ni agbegbe Staine ni Surreal ti wọn rii to n ke to si fihan pe o ti rẹ ẹ.