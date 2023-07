Kò sí ikú tó duni tó ikú ọmọ - Yul Edochie

Oríṣun àwòrán, MAY YUL-EDOCHIE

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

Iyawo gbajugbaja osere Nollywood, Yul Edochie ni o ti sọrọ sita fun igba akọkọ lẹyin to padanu ọmọ rẹ ọkunrin.

Nibi oṣu mẹta sẹyin ni May Edochie padanu ọmọ rẹ ọkunrin, Kambilinachukwu.

Ọmọ ọdun mẹrindinlogun ọhun lo sadede subu nibi to ti n gba bọọlu ni ile ẹkọ rẹ.

Lati igba ti Kambili ti jade laye ni May ko ti sọrọ lori isẹlẹ naa sugbọn bayi o ti fọhun sita lori opo ayelujara rẹ Instagram lọjọ Satide.

O ni ohun ko ro pe iku kan duni to iku ọmọ.

O dupẹ lọwọ gbogbo awọn eeyan to duro ti lasiko isẹlẹ paapa awọn mọlẹbi ati ọrẹ rẹ.

O ni; "Sisọ ọrọ ko to lati fi dupẹ lọwọ gbogbo awọn eeyan to duro ti wa,

"N ko ti ri orukọ ti wọn pe ẹni to ba padanu ọmọ rẹ. N ko ro pe iku kan wa to duni to iku ọmọ