Gbogbo ìlú dá páropáro bí Buhari ṣe ṣàbẹ̀wò sí ìpínlẹ̀ Imo

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Aarẹ gbe osuba fun gomina Hope Uzodimma fun isẹ ribiribi to ṣe ni Ipinlẹ naa, to si ni oun setan lati fọwọsowọpọ pẹlu ìjọba ìpinlẹ lorilẹede Naijiria fun ilọsiwaju and Itẹsiwaju gbogbo àwọn ipinlẹ lorilẹede Naijiria.