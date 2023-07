Ṣé lóòtọ́ ni pé wọ́n tún fẹ́ ṣe àfikún owó epo bẹntirol sí N700?

wákàtí kan sẹ́yìn

Ajọ Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria(IPMAN) ati ajọ Distributors and Transporters of Petroleum Products (ADITOP) ni ko si ohun to jọ bẹẹ lati ọdọ wọn, wi pe iroyin ẹlẹjẹ ni.