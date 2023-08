Àjọ Africa Union fòfin de Niger lórí ẹ̀sùn ìdìtẹ̀gbàjọba

Saaju ni awọn ọmọ ologun ti kọkọ yọ Aarẹ Mohamed Bazoum kuro lori oye lọjọ kẹrindinlọgbọn oṣu keje eyi to bí ajọ ECOWAS nínu, ti wọn dunkoko pe àwọn yoo doju ogun kọ orilẹ-ede Niger.

AU ninu ipade to ṣe lọsẹ to kọja jiroro lori awọn ijamba to le waye ti awọn ologun ba da si ọrọ orilẹede Niger.