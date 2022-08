Wanted by EFCC: Mompha fèsì Ó ní ìdúnkokò ni wọ́n ń ṣe láti gba N140m lọ́wọ́ òun

wákàtí kan sẹ́yìn

Gbajumọ ori ayelujara nii, Ismail Mustapha,Mompha to ni ẹjọ pẹlu ajọ to n gbogun ti iwa jẹgudujẹra EFCC ni Naijiria ti fesi si ọrọ ajọ naa to kede faraaye pe awọn n wa.