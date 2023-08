NLC faraya lórí ọ̀rọ̀ Tinubu s'áráàlú, wọ́n ní ìyanṣẹ́lódì àwọn ṣì ń tẹ̀síwájú

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Wọn ni nṣe laarẹ Tinubu fi awọn nnkan to ṣe pataki silẹ ati pe awọn ọrọ ti ko kan araalu lo n mẹnu le.

Ni pataki aarẹ ẹgbẹ oṣiṣẹ Comrade Ajaero ni ọrọ awọn ileeṣẹ ifọpo Naijiria to dẹnukọlẹ ati atunṣe wọn lawọn lero pe aarẹ yoo sọ nipa rẹ.

Aarẹ kọ lati ṣiṣọ loju awọn ọbayejẹ to wa nidi ojoro subsidy

Ẹgbẹ oṣiṣẹ tun tẹsiwaju pe awọn ko ṣẹṣẹ maa sọ pe aarẹ ko ni afojusub lori nkan to ṣe pataki si araalu ati pe ọrọ rẹ to sọ tubọ fẹsẹ igbagbọ awọn yi rinlẹ.

Wọn ni aarẹ kọ lati darukọ awọn ọbayejẹ to n fa ẹjẹ ilu gbẹ nipa magomago idi ẹkunwo subsidy.

''Ohun tawọn ọmọ Naijiria ro kan ni pe ki aarẹ sọ ifarajin rẹ lati mu awọn to lo n jale nipa ẹkunwo subsidy ko si ri pe wọn fi wọn jofin''

Nitori eleyi o sọ petiti di akoko yi wọn ko ti ṣe ifilọlẹ igbimọ to yẹ ko ṣagbeyẹwo ọrọ afikun owo oṣu.

Iyanṣẹlodi ti ẹgbẹ oṣiṣẹ fẹ gunle nkọ?

Awọn onwoye sọ pe o ṣeeṣe ki ikede aarẹ Tinubu lori awọn nkan amaye rọrun to kede jẹ ọna lati mu ki NLC jawọ nidi iyanṣẹlodi wọn.

Amọ ninu ọrọ rẹ, ko si ohun to sọ ni pato nipa atunṣe awọn ileeṣẹ ifọpo Naijiria to ti dẹnukọlẹ to ọjọ mẹta.