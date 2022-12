Ṣé lóòtọ́ ni gómìnà Adeleke dìgbájú lu òṣìṣẹ́ DSS, tí wọ́n fi kó gbogbo ẹ̀ṣọ́ aláàbò rẹ̀ kúrò?

Lati ọjọ diẹ sẹyin bayii ni ọrọ ti n ja ranyinranyin ni ipinlẹ Ọṣun pe awọn alaṣẹ ileeṣẹ agbofinro DSS ti ko gbogbo awọn oṣiṣẹ rẹ to n ṣọ gomina Ademọla Adeleke ti ipinlẹ Ọṣun kuro.

Gbogbo awọn gomina lorilẹede Naijiria, labẹ ofin, lo lẹtọ si awọn ẹṣọ alaabo paapaa ti ọlọpaa ati DSS fun abo wọn ati ẹbi wọn. Idi gan niyi ti iroyin naa fi ṣe ọpọ ni haahin pe eeṣe ti wọn yoo fi ko awọn to n ṣọ gomina Adeleke kuro.

Awọn iroyin wo lo kọkọ jade?

Ẹgbẹ kan ti wọn pe orukọ wọn ni osun Shall Rise Again (OSRA) lo kọkọ kọwe atẹjade kan ista fawọn akọroyin lọjọ Aiku nibi ti wọn ti sọ pe Gomina Adeleke yoo fara han lolu ileeṣẹ DSS nilu Abuja lati wa wi ti ẹnu rẹ lori ẹsun ti wọn ni awọn ẹṣọ kan fi kan an pe o n hu iwa kotọ si wọn.