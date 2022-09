Aráàlù fọnmú lórí Pásítọ̀ tó ń gbẹ̀bí, pèsè ‘omi ayẹta’ fọ́mọ ìjọ

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Ọpọlọpọ awuyewuye lo ti n waye lori pasitọ ijọ New Jerusalem Deliverance Ministry, Peter Michonza ni ijọba ibilẹ Okene ni ipinlẹ Kogi.

Awọn to fi ẹsun kan an nipe awọn obinrin miran ti jẹ oku latari igbẹbi ti pasitọ naa n ṣe.

Okiki pasitọ naa lo kan kaakiri ayelujara lẹyin ti fidio ibi to ti n gbẹbi awọn obinrin jade soju opo ayelujara Facebook rẹ.

Bakan naa ni Pasitọ yii tun n fun awọn eniyan ni omi to pe ni ayẹta ‘’Bullet Proof water’’ fawọn ọmọ ijọ rẹ.

Pasitọ tun se ifẹhonuhan pe ki wọn fi R Kelly silẹ lọgba ẹwọn

Awọn eniyan tun bu ẹnu atẹ lu Pasitọ Peter Michonza nigba to ṣe ifẹhonu han nipinlẹ Kogi.

''Orukọ mi ni Peteru to n ṣoju Baba rẹ ni ilẹ aye''

Awọn fidio to wa ni oju opo Facebook Pasitọ Peter Michonza safihan ibi to ti n gbẹbi, to tun n se ‘’iwosan’’ ti a ko lee fi idi rẹ mulẹ.