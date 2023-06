K1 rawọ́ ẹ̀bẹ́ ránṣẹ́ sí Tinubu lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho

wákàtí kan sẹ́yìn

Gbajumọ akọrin Fuji, Wasiu Ayinde Marshal ti ọpọ mọ si K1 the Ultimate ti ke si aarẹ orilẹede Naijiria, Bọla Ahmed Tinubu pe ko jawe orijin lori ọrọ Oloye Sunday Igboho.

Sunday Igboho to jẹ ọkan gboogi lara awọn aṣiwaju ẹgbẹ to n pe fun ominira ilẹ Yoruba ti wa latipo lorilẹede Benin Republic lati oṣu keje ọdun 2021.

Lẹyin eyi ni ọwọ awọn agbofinro to tẹ Igboho ni orilẹede Benin

K1, ẹni to tun jẹ Mayegun ti ilẹ Yoruba rawọ ẹbẹ yii ninu orin kan to kọ eyi to fi n fọnrere alaafia lorilẹede Naijiria.