Wọ́n ti fohùn ráńṣẹ́ ṣáájú pé “ṣóò ní padà wálé torí a máa “disgrace” ẹ”, àmọ́ àṣírí wọn rèé – Jandor PDP

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Ẹwẹ, ninu ifọrọwanilẹwo yii to ṣe pẹlu BBC Yoruba, Abdulazeez Olajide kẹnu bọ ọrọ lori gbogbo ohun to ṣẹlẹ laarin ẹgbẹ wọn ati ohun to pe ni ete ẹgbẹ oṣelu APC lati mu ki PDP fidi janlẹ.