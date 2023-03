Wo ipò tí IPOB, Boko Haram àti ISWAP wà láàrin agbésùnmọ̀mí àgbáyé

wákàtí kan sẹ́yìn

Ajọ to n se akọsilẹ igbesunmomi lagbaye, Global Terrorism Index ti fi orukọ ikọ ologun IPOB si ara awọn ẹgbẹ alakatakiti to wa lagbaye.

Ajọ naa ni iṣẹlẹ isekupani latọwọ awọn agbesunmọmi dinkun pẹlu ida mẹsan si ẹgbẹrun mẹfa le ni ọkanlelẹẹdẹgbẹrin, eyi to din pẹlu ida mejidinlọgbon si igba.

Akọsilẹ ajọ Global Terrorism Index fi han pe Afrika ni igbesunmọmi ti pọ julọ ni agbaye lọdun 2022

Ni ẹkun Iwọ oorun Afrika Ikọ alakatakiti ISWAP lo ṣiwajui ẹgbẹ ologun to lewu julọ pẹlu ikọlu to le ni ọgọta ti eeyan to le ni igba padanu ẹmi wọn eeyan ejidinlọgọta farapa ninub awọn ikọlu naa.