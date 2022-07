Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ àgùnbánirọ̀, òṣìṣẹ́ INEC tó ń ta káàdì ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Osun

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Ọwọ ọlọpaa ti tẹ awọnagunbanirọ ati afurasi miran ti wọn n ko kaadi awọn oludibo pamọ lati ta fun awọn oloṣelu to fẹ fi ṣe ayederu ibo lasiko idibo to n bọ lọna.

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ni ipinlẹ Ọṣun, SP Ọpalọla ṣalaye fun awọn akọroyin ni ilu Oṣogbo lasiko to n fi oju awọn afurasi naa han pe ọwọ tẹ wọn lẹyin ti eeyan kan to forukọ silẹ lati gba kaadi idibo lọdọ ajọ eleto idibo INEC lọ fi ẹjọ sun ni agọ ọlọpaa to wa lagbegbe Oṣu ni ọjọ kọkandinlọgbọn oṣu kẹfa ọdun 2022 pe oun lọ si ọfiisi ajọ INEC to wa nijọba ibilẹ Atakunmọsa West ti olu ileeṣẹ rẹ wa nilu Oṣu lati lọ gba kaadi idibo oun ṣugbọn oun ko rii gba.