Ajínigbé rélùweè Kaduna tún t'u èrò míì sílẹ̀ nínú àwọn tó wà ní àhámọ́

wákàtí 2 sẹ́yìn

Awọn agbebọn ajinigbe to ji ero ọkọ reluwee gbe nilu Kaduna ti tu diẹ silẹ ninu awọn to wa ni ahamọ wọn lọjọ Abamẹta.

Gẹgẹ bi oludasilẹ ile iṣẹ iwe iroyin Desert Herald,Malam Tukur Mamu to jẹ ẹni to n duna dura laarin ijọba ati awọn ajinigbe yi ṣe sọ, obinrin mẹfa ati ọkunrin marun un ni wọn tu silẹ lẹyin ọpọ idunadura.

Bi ijọba ko ba tu awọn ọmọ wa silẹ awa naa ko ni tu awọn taa jigbe silẹ

Malam Tukur Mamu to jẹ ẹni to n duna dura laarin awọn ajinigbe ati ijọba sọ pe ''Adehun tẹlẹ ni pe ki wọn tu gbogbo awọn obinrin to wa ni ahamọ silẹ ti wọn yoo si tẹsiwaju pẹlu idunadura lori awọn to ku.Ṣugbọn wọn mu adinku ba iye eeyan ti wọn tu silẹ nitori ijọba lawọn fẹ ki wọn tu awọn to rẹ tabi to farapa pupọ silẹ''