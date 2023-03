Màbo tí ojú mí rí torí mó ṣúgbàá Tinubu kó ṣé sọ tán - Toyin Abraham pariwo síta

15 Ẹrẹ̀nà 2023

Gbajugbaja osere tiata, Toyin Abraham ti salaye ohun ti oju rẹ ri lasiko ìdibo aarẹ to waye losu to kọja, eyi to gbe Asiwaju Bola Ahmed Tinubu wọle.