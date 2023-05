Met Gala: Ẹ wo bí àwọn gbajúgbajà Òṣèré àti olórin ṣé fasọ dára níbi ìpàtẹ asọ tí 2023

Ipatẹ asọ wiwọ to n maa n waye ni ilu New York lo waye ni alẹ ọjọ Aje ti awọn gbajugbaja osere tiata olorin ati awọn ilu moọka pejọ se pẹlu awọn asọ alaranbara.

Pẹlu bi awọn gbajumọ ti n se iranti Lagerfeld, ọpọ awọn to wa sibi ipade ipatẹ naa lo wọ asọ to fẹ farapẹ Ologbo Lagerfeld.

Choupette Ologbo gbajugbaja aransọ ọhun ninu iwe to fi ransẹ lori ẹrọ ayẹlujara Instagram ni

Diẹ lara awọn asọ ti wọn wọ nibi ipatẹ asọ Met Gala ree.

Olorin takasufe ti orukọ inagijẹ rẹ jẹ Doja Cat lo wo asọ to farapẹ ẹya ara ologbo, awọ oju rẹ pẹlu lo jọ ti ologbo .

Asọ alaranbara to wo ni o n dan yiriyiri to si fi ẹsọ gba lara.

Olorin takasufe lo mura lọna to yani lẹnu julo pẹlu bi o ti se kun ara rẹ ni ọda fadaka, imura rẹ lo fẹ yatọ ju lalẹ naa.

Nigba ti wọn fi ọrọ wa a lẹnu wo lori idi to fi mura lọna ọhun nise ni o n dahun bii ologbo.

Ortega, osere tiata wọ asọ dudu to ni awọ funfun die lara lo si ibi ipatẹ asọ naa,

Asọ dudu to wọ lo fẹ jọ asọ ti Lagerefeld le yaa.

Osere tiatia, Jared Leto lo mura lọna to yani lẹnu julọ,

Jared to wọ asọ gẹgẹ bi olongbo igba ti o to bọ asọ naa ni awọn eeyan to mọ wi pe osere tiata ni.